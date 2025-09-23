Traffico intenso, forti rallentamenti in sopraelevata

Forti rallentamenti sulla sopraelevata nel tardo pomeriggio in entrambe le direzioni. Si è partiti nella carreggiata a mare intorno alle 17.40, una situazione che ha visto al fisiologico traffico di quest'ora aggiungersi l'uscita di mezzi pesanti dalla Fiera del mare in concomitanza con la chiusura del Salone nautico. Per alcune decine di minuti si è anche deviato il traffico verso piazza Cavour. I rallentamenti e le code in direzione ponente sono invece dovuti ad alcuni piccoli incidenti sulla Genova-Livorno che impediscono un normale ingresso delle autovetture in autostrada.