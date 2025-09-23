Cronaca

Auto in fiamme a Pontedecimo, è caccia al piromane

Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo fuggire
di Aurora Bottino

Un'auto è stata incendiata nella notte in via Anfossi, nel quartiere genovese di Pontedecimo.

La chiamata al 112 da parte di alcuni residenti è arrivata intorno all'una: i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti nel giro di pochi minuti e grazie all'uso del liquido schiumogeno sono riusciti a spegnere in fretta delle fiamme.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto è intervenuta la giudiziaria dei pompieri e la polizia, a cui un testimone ha raccontato di aver visto un uomo, vestito di nero, fuggire subito dopo lo scoppio dell'incendio. 

