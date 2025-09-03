"No islam", scritte sulla cappella di Riva Trigoso candidata a diventare moschea

Scritte contro l'islam sono comparse oggi davanti all'entrata della cappella di via Palermo dipendente dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, a Riva Trigoso, nel Levante genovese. Nella frazione rivana nei giorni scorsi si era sparsa la voce che quella piccola chiesa avrebbe ospitato una moschea per consentire ai tanti musulmani presenti in val Petronio di avere un locale per le loro preghiere.

Indagini in corso dei carabinieri

Le scritte apparse mettono in luce lo stesso malcontento della primavera scorsa quando l'imam Ahmed Abdan e il parroco di San Bartolomeo della Ginestra don Emanuele Muratore avevano incontrato il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas per trovare un locale idoneo alla moschea. L'iniziativa aveva trovato il consenso della confraternita cattolica del vicariato sestrese e del movimento dei Focolari, dall'altra parte una raccolta di firme contro la moschea mai presentata in Comune. Indagini affidate ai carabinieri.

