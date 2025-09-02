Coppia di anziani trovata morta a Sanremo, indagini in corso. Lei era malata terminale

Il ritrovamento nella giornata di oggi

Giallo a Sanremo dove questa notte i corpi di due anziani coniugi sono stati trovati nel cortile della palazzina dove abitavano al terzo piano in via via Borgo Tinasso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che siano caduti dal balcone, ma al momento non è ancora possibile comprendere se si tratti di un omicidio-suicidio, di un doppio suicidio o di una disgrazia.

Sembra che la donna fosse malata terminale. Avevano 82 e 84 anni

Si tratta di due anziani, Rando Clarici di 82 anni e Graziella Fragiacomo di 84. Dalle prime informazioni sembra che la donna fosse malata terminale e per questo tra le ipotesi è che si sia trattato di omicidio-suicidio o che l'uomo, dopo la morte naturale della compagna, abbia deciso di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti la guardia di finanza con il medico legale e la polizia alla quale sono state affidate le indagini. In atto la perquisizione dell'appartamento. Sui corpi verrà disposta l'autopsia.

