Cronaca

Torna alla homepage

Coppia di anziani trovata morta a Sanremo, indagini in corso. Lei era malata terminale

L'ipotesi e che si sia trattato di omicidio-suicidio o che l'uomo, dopo la morte naturale della compagna, abbia deciso di togliersi la vita
53 secondi di lettura
di Aurora Bottino
Il ritrovamento nella giornata di oggi

Giallo a Sanremo dove questa notte i corpi di due anziani coniugi sono stati trovati nel cortile della palazzina dove abitavano al terzo piano in via via Borgo Tinasso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che siano caduti dal balcone, ma al momento non è ancora possibile comprendere se si tratti di un omicidio-suicidio, di un doppio suicidio o di una disgrazia. 

Sembra che la donna fosse malata terminale. Avevano 82 e 84 anni 

Si tratta di due anziani, Rando Clarici di 82 anni e Graziella Fragiacomo di 84. Dalle prime informazioni sembra che la donna fosse malata terminale e per questo tra le ipotesi è che si sia trattato di omicidio-suicidio o che l'uomo, dopo la morte naturale della compagna, abbia deciso di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti la guardia di finanza con il medico legale e la polizia alla quale sono state affidate le indagini. In atto la perquisizione dell'appartamento. Sui corpi verrà disposta l'autopsia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 07 Gennaio 2023

Omicidio suicidio: l'ultima telefonata, poi i due spari

L'autopsia conferma che Incorvaia ha sparato a Giulia sul letto e poi si è ucciso con un colpo alla tempia. L'uomo, che non era in cura per depressione, a mezzogiorno aveva risposto a una telefonata