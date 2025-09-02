Alcol al volante: ritirate sei patenti. Due denunce per giovani armati di coltello

Ubriachi o drogati alla guida di auto o altri veicoli. Persone trovate in possesso di coltelli, droga, mancata osservanza delle disposizioni del daspo, il divieto di frequentare e stazionare in determinate zone di città o paesi. La compagnia dei carabinieri di Chiavari ha effettuato una serie di controlli mirati alla sicurezza dell’intero territorio provinciale.

A Chiavari i militari dell’Arma hanno identificato circa 175 persone di cui 25 sottoposte a misure alternative e controllate 100 auto. I carabinieri hanno denunciato sei conducenti dai 19 ai 34 anni (cinque italiani e un peruviano), ai quali è stata ritirata la patente di guida; un 45enne e un 19enne italiani per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere poiché sottoposti a perquisizione personale, detenevano un coltello senza un giustificato motivo; un croato di 30 anni, per evasione dagli arresti domiciliari; un ventenne egiziano inottemperante all’ordine del Questore a lasciare il territorio italiano.

Nel medesimo contesto sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura tre ventenni italiani (una donna e due uomini) quali assuntori di sostanza stupefacente, poiché trovati in possesso di alcune dosi di hashish a uso personale.

