Schianto tra due auto a Marassi, una resta semi cappottata: due feriti

Incidente intorno a mezzogiorno in via Jean Monnet nel quartiere genovese di Marassi. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Una delle due è andata a sbattere contro una ringhiera del ponte mentre l'altra si è semi capottata restando appoggiata su un fianco.

Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, degli agenti della polizia locale e del personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente con due ambulanze. Il bilancio è dii due feriti lievi, uno trasportato in ospedale con un codice giallo e l'altro con un codice verde.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ma quella di questo lunedì è stata una mattinata con numerosi incidenti: in tutto oltre 15, nella maggior parte dei casi non hanno causato gravi feriti.

