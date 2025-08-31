Scontro auto-moto sul Colle di Nava: motociclista all'ospedale

Incidente nel pomeriggio lungo la strada SS 28 “Del Colle di Nava” nel Comune di Pornassio, nell'imperiese. Per cause ancora in fase di accertamento una moto e una macchina si sono scontrate. Ad avere la peggio la persona sul mezzo a due ruote, si tratta di un uomo di 59 anni. Subito soccorsa dal personale sanitario è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Imperia.

Per permettere i soccorsi e i rilevi del caso la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico, a Pornassio in provincia di Imperia, all’altezza del km 98,500, a causa di un incidente.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook