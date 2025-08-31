Rientro dalle vacanze: la situazione lungo le autostrade della Liguria

Domenica di fine agosto che segna il rientro per molti dalle vacanze. Sulla A7 resta attivo il cantiere in direzione Genova con la chiusura dell'uscita per Busalla per chi arriva da Milano e il conseguente restringimento di carreggiata. Lavori che andranno avanti fino all'11 settembre. Dal primo settembre poi nuovo cantiere nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, in direzione Livorno. Il cantiere, che riguarda le gallerie, sarà attivo dal lunedì al giovedì. Si viaggerà su una corsia in direzione di Livorno. Lavori che verranno sospesi dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con il Salone Nautico di Genova.

La situazione

Ore 15,30 - In A26 code a tratti tra il bivio con la A10 e Ovada in direzione Nord. In A10 coda tra Varazze e il bivio con la A26. In A10 code a tratti tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova. In A12 coda tra Massa e l'interconnessione con la A15.

