Degrado e irregolarità: chiusa per 10 giorni discoteca di un chiosco in spiaggia ad Alassio

Il commissariato di polizia di Alassio ha notificato un decreto del Questore di Savona che dispone la sospensione per dieci giorni delle attività di intrattenimento musicale e danzante in un chiosco su una spiaggia libera attrezzata, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, non pregiudica l’uso diurno della spiaggia né il servizio di somministrazione di cibi e bevande. L

a decisione è stata presa dopo numerosi controlli estivi da parte delle forze dell’ordine, dai quali sono emerse irregolarità, in particolare nella gestione della sicurezza privata. È stato accertato che un soggetto non autorizzato organizzava il lavoro degli addetti alla vigilanza, attività riservata esclusivamente ad agenzie autorizzate, violando il Tulps. Tale irregolarità è stata segnalata all’autorità giudiziaria, e sono in arrivo ulteriori sanzioni amministrative.