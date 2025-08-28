Asfalto scivoloso per pioggia: violento incidente tra due auto a Savona

Oggi, alle ore 15:45, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze sono intervenuti in via Genova (SS1) per un violento scontro con impatto laterale tra due autovetture.

Una persona, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estricata dalla Croce Rossa di Varazze con il supporto dei Vigili del Fuoco.

L’occupante dell’altro veicolo è stato preso in carico dalla Croce Verde di Albisola.

Sul posto era presente anche la Polizia Locale di Varazze per i rilievi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ma con ogni probabilità ha inciso anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

