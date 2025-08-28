Si masturba davanti a una scuola, 25enne arrestato

È stato sorpreso a masturbarsi su una panchina in via Mandoli, a Genova, vicino a una scuola e in presenza di passanti. Un 25enne originario del Togo, pluripregiudicato, è stato così arrestato dalla polizia di Stato del commissariato San Fruttuoso con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per atti osceni in luogo pubblico.

Gli agenti, impegnati nel controllo del territorio, hanno intimato all’uomo di interrompere l’atto osceno. Il 25enne, visibilmente agitato, ha reagito con violenza, inveendo contro i poliziotti e aggredendoli con calci e spintoni, causando lesioni a due operatori, giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo essere stato immobilizzato, l’uomo è stato arrestato e condotto in custodia. Questa mattina è stato sottoposto a rito direttissimo in tribunale.