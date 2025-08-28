Rissa tra giovani davanti alla discoteca: uno ferito al volto l'altro alla mano

Due feriti all'ospedale, uno con ferite al volto causate da un coccio di bottiglia e un altro che ha subito una coltellata alla mano. E' questo il bilancio di una rissa avvenuta fuori da una nota discoteca in via Pilade Queirolo a Sestri Levante.

L'allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino. Ancora da chiarire le cause che hanno portato a far scaturire la rissa tra due giovani. Sul posto l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure ai feriti che sono stati trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

Sul luogo della violenza sono giunti i carabinieri di Sestri Levante che hanno avviato le indagini.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook