Casco e luci ok, ma niente campanello: multa a sorpresa per una ciclista

Una beffa o una multa giusta? Se lo stanno chiedendo in molti dopo la sanzione da 26 euro inflitta a una ciclista genovese, fermata martedì mentre pedalava sulla corsia ciclabile di corso Sardegna.

"La conducente del velocipede circolava senza che su esso fosse presente il campanello", recita il verbale della polizia locale. Nonostante il casco ben allacciato e le luci accese, la donna è stata multata per l’assenza del dispositivo obbligatorio, scatenando un acceso dibattito. La ciclista ha condiviso l’episodio sui social “per dare un aiuto a non incorrere in sanzioni inutili”, ma le reazioni si dividono: c’è chi grida all’eccesso di zelo e chi difende la necessità di rispettare ogni norma del Codice della Strada. La sanzione, minima, si basa sull’articolo 68 comma 6, che prevede multe da 26 a 102 euro per chi circola senza i dispositivi di sicurezza obbligatori, come il campanello. “Di essere in torto, perché le leggi vanno rispettate”, ha ammesso la donna, scegliendo di non contestare. Eppure, in rete si discute: è giusto punire un dettaglio quando altre infrazioni, più pericolose, sembrano passare inosservate? O la legge non ammette deroghe?

Il comando della Polizia Locale chiarisce: “Nel corso di un controllo non sistematico, valutato estemporaneamente dall’agente accertatore su strada, è stata riscontrata la mancanza di dispositivi obbligatori di sicurezza (catadiottri, luci e campanello)”. L’obiettivo, sottolineano, è tutelare ciclisti e pedoni, spesso vittime di comportamenti scorretti. “Il comando pone particolare attenzione alle attività di prevenzione, con l’obiettivo di tutelare gli utenti deboli della strada, in particolare ciclisti e pedoni, troppo spesso esposti a rischi a causa di comportamenti incivili e contrari alle regole del Codice della Strada”.

