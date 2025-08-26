Incidente stradale a Capo Noli, auto finisce su un fianco

Incidente stradale a Capo Noli nel pomeriggio del 26 agosto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti sulla via Aurelia, in corrispondenza delle curve di Capo Noli, per un'auto che è finita su un fianco.

All’arrivo della squadra, il conducente era già stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ambulanza.

I vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere l’auto nella posizione di sicurezza e a mettere in sicurezza lo scenario.

Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook