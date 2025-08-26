Cronaca

La Spezia, l'associazione Inquilini: "Troppo degrado alle Pianazze, bisogna intervenire"

L'appello di Sunia La Spezia: "Servono telecamere e un presidio costante"
di a.pop.

Materassi, bombole, porte e altro arredo oramai distrutto dal tempo e abbandonato lungo la strada. È questo lo scenario immortalato dalle fotocamere dei telefonini di Sunia La Spezia che denuncia la situazione di degrado presente nel quartiere popolare di Pianazze alla Spezia. Già lo scorso 28 giugno c'è stato un sopralluogo ma a distanza di quasi due mesi la situazione non è cambiata. 

"L’area continua a presentare condizioni allarmanti: discariche attive, autocarri carichi di rifiuti ingombranti abbandonati da settimane, panchine vandalizzate, un motociclo lasciato in stato di abbandono e, soprattutto, la presenza di due bombole del gas, e di una terza su uno dei due furgoni, che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza pubblica" denuncia il commissario straordinario Franco Bravo che chiede in intervento urgente da parte delle istituzioni.

Il Sunia chiede che venga eseguita la "verifica immediata della regolarità dei mezzi e dei materiali presenti, rimozione urgente dei rifiuti e delle bombole del gas; comunicazione ufficiale sui tempi e modalità degli interventi, l'installazione di sistemi di sorveglianza e il presidio costante dell’area da parte delle autorità".

