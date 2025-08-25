Attacco hacker a una banca di Sanremo: rubati quasi 10 milioni

Attacco hacker alla banca Sella di Sanremo: rubati circa 10 milioni di euro.

L’operazione, che si sospetta essere stata orchestrata da una banda criminale altamente organizzata, ha messo in luce una serie di azioni preparatorie che avevano inizialmente ingannato i dipendenti della banca.

Nei giorni precedenti all’attacco, infatti, il personale aveva notato la presenza di silicone applicato sulla porta d’ingresso della filiale. Quello che in un primo momento era stato interpretato come un semplice atto vandalico si è rivelato, con ogni probabilità, un’azione strategica volta a compromettere i sistemi di sicurezza o a distrarre l’attenzione del personale, aprendo la strada al successivo colpo informatico.

Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’operazione e identificare i responsabili, la speranza è anche di recuperare la cifra sottratta, mentre la banca ha dichiarato di stare collaborando con le autorità per rafforzare le misure di sicurezza e limitare i danni.

