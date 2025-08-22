Turista punto da un insetto a San Fruttuoso di Camogli, soccorso con l'idroambulanza

Una tranquilla mattinata nella suggestiva baia di San Fruttuoso è stata interrotta da un episodio che ha richiesto l’intervento rapido dei soccorsi. Intorno alle 12.30, un turista di 43 anni è stato punto da un insetto mentre si trovava su un sentiero della rinomata località ligure, incastonata tra Camogli e Portofino.

La partenza dell'idroambulanza

La puntura ha provocato una reazione allergica che ha reso necessario un intervento immediato. L’allarme è scattato prontamente, e dalla vicina Camogli è partita l’idroambulanza della Croce Verde, un mezzo fondamentale per raggiungere la baia, accessibile solo via mare o attraverso sentieri escursionistici.

Il trasporto a Camogli

Il personale medico a bordo ha stabilizzato il turista, che presentava sintomi di un possibile shock anafilattico, prima di trasportarlo al porto di Camogli. Da lì, un’ambulanza lo ha condotto all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti in codice giallo.

