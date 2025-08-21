Allarme al largo di Quarto: nave in difficoltà, ma è una fake news. Il video

× Il tuo browser è obsoleto.

Nessuna emergenza al largo di Quarto, dove nel pomeriggio del 21 agosto, si era diffusa la notizia di una nave in difficoltà. La segnalazione, partita da una residente che aveva avvistato un traghetto della Gnv ruotare su se stessa, ha fatto mobilitato la Guardia Costiera, pronta a intervenire per un possibile problema tecnico o di sicurezza.

Le verifiche hanno però chiarito che si è trattato di un falso allarme: la nave stava eseguendo un “giro bussola”, una manovra di routine per resettare e calibrare la bussola di bordo, essenziale per garantire la precisione della navigazione. La Capitaneria di Porto di Genova ha confermato che non c’era alcuna situazione di pericolo. Il “giro bussola” consiste nel far ruotare la nave su se stessa in un punto prestabilito, lontano da interferenze magnetiche, per allineare la bussola con il nord magnetico o geografico, correggendo eventuali deviazioni. La manovra, spesso effettuata in acque aperte, può apparire insolita a chi non è del settore, portando a malintesi come quello di oggi.

