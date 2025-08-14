Cronaca

Torna alla homepage

Miasmi in centro, decine di chiamate ai vigili del fuoco

35 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Un forte odore nauseabondo ha invaso nel tardo pomeriggio del 14 agosto diverse zone di Genova, spingendo decine di cittadini a contattare i vigili del fuoco. Le segnalazioni sono arrivate da quartieri come Sampierdarena, Granarolo e il centro storico, con molti residenti che temevano una fuga di gas.
 
I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato verifiche per individuare la fonte dei miasmi, che pare provenire dal porto: si sospetta che possa essere legato allo svuotamento di alcune cisterne. La "nube" maleodorante sta causando preoccupazione ma non dovrebbe provocato malori tra la popolazione.
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
 
 
 
 
TAGS