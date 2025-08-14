Miasmi in centro, decine di chiamate ai vigili del fuoco

Un forte odore nauseabondo ha invaso nel tardo pomeriggio del 14 agosto diverse zone di Genova, spingendo decine di cittadini a contattare i vigili del fuoco. Le segnalazioni sono arrivate da quartieri come Sampierdarena, Granarolo e il centro storico, con molti residenti che temevano una fuga di gas.
I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato verifiche per individuare la fonte dei miasmi, che pare provenire dal porto: si sospetta che possa essere legato allo svuotamento di alcune cisterne. La "nube" maleodorante sta causando preoccupazione ma non dovrebbe provocato malori tra la popolazione.
