Rapina una studentessa per strada armato di coltello, arrestato

Ha puntato un coltello alla gola di una studentessa universitaria per rapinarla dello smartphone e fuggire nel dedalo dei vicoli di Genova. Adesso l'uomo, una 35enne marocchino, è stato arrestato su ordinanza cautelare del gip.

A individuare il rapinatore erano stati i carabinieri della stazione della Maddalena

I fatti risalgono al 5 aprile scorso. La ragazza, originaria di Roma, era a Genova per ragioni di studio. Il rapinatore l'aveva pedinata e raggiunta minacciandola con un coltello da cucina per rubarle il telefono che teneva in mano. A individuare il rapinatore erano stati i carabinieri della stazione della Maddalena, coordinati dal pm Federico Manotti, grazie soprattutto alle telecamere di sorveglianza e poi al riconoscimento fotografico da parte della giovane.

Il 35enne ha già riportato diverse condanne per reati simili

La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e soprattutto di reiterazione del reato, visto che il 35enne ha già riportato diverse condanne per reati simili. L'ordinanza del giudice Matteo Buffoni gli è stata notificata in carcere, dove si trova per un'altra rapina.

