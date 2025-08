Blitz della polizia nei centri massaggi cinesi: scoperto giro di prostituzione

× Il tuo browser è obsoleto.

Genova è stata coinvolta in una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo, che ha interessato 25 province italiane per contrastare la criminalità organizzata cinese presente nel Paese. Tra i reati monitorati ci sono l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e del lavoro, la contraffazione, lo spaccio di droga e la detenzione abusiva di armi.

Nel capoluogo ligure, l'intervento ha visto impegnati la squadra mobile, le volanti upg e sp, il Reparto prevenzione crimine Liguria, l'Ufficio immigrazione dei commissariati di San Fruttuoso, Foce-Sturla e Sestri Ponente. In totale, sono stati controllati 52 esercizi pubblici gestiti da cittadini cinesi, tra cui centri massaggi, negozi e ristoranti, verificando titolari, dipendenti e clienti.

Una delle attività più significative ha riguardato un centro massaggi dove sono emersi elementi investigativi che hanno avviato accertamenti sullo sfruttamento della prostituzione. Dall'indagine sono scaturite tre misure cautelari: due persone sono state arrestate e una sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questi soggetti sono ritenuti responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del centro massaggi.

Durante i controlli genovesi, inoltre, sono stati rintracciati due soggetti destinatari di misure restrittive: uno con un'ordinanza di custodia cautelare per rapina aggravata e un altro fermato per furto con strappo.

A livello nazionale, l'operazione ha portato all'arresto di 13 persone, 31 denunce, sanzioni amministrative per oltre 73mila euro e sequestri per quasi 23mila euro. L'attività delle squadre mobili ha consentito di colpire gruppi criminali radicati e organizzati, spesso operanti in stretto collegamento tra loro, che utilizzano intimidazioni e violenze per controllare i propri affari illeciti.

