"Diamo un taglio al falso", a Ventimiglia accordo italo-francese contro la contraffazione

Diamo un taglio al falso. L’iniziativa italo/francese promossa da Confcommercio, Confesercenti, Unifab, Indicam si è tenuta a Ventimiglia. Un gazebo allestito in via della Repubblica e al via la distribuzione dei volantini informativi.

“Comprare il falso è reato - dichiara Sergio Scibilia presidente Confesercenti - e alimenta le mafie. Dietro c’è un sistema economico di evasione totale e di riciclaggio. In questo territorio è un fenomeno costante, chiediamo più presenza da parte delle forze dell’ordine”.

Ventimiglia segue di poche ore la prima tappa, ospitata Cannes . “Abbiamo distribuito materiale mirato - conferma Juna Shenhu - legato all’importanza della tutela dei marchi e del Made in Italy, in particolare“.

Forbici in mano anche per Dario Trucchi, presidente Confcommercio. “ Non a caso abbiamo scelto Ventimiglia. Fondamentale uno sviluppo della cooperazione transfrontaliera anche sotto questo aspetto. La tutela del Made in Italy è il rispetto per le attività commerciali sono prioritari”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook