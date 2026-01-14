A Genova nascono altri due Civ nel sistema di Confcommercio

Il sistema dei Centri integrati di via (Civ) aderenti a Confcommercio Genova si rafforza con la nascita di due altre realtà: il Civ di Multedo e il Civ di Molassana, due aree territoriali molto diverse tra loro ma accomunate dalla volontà di valorizzare il commercio di prossimità e il tessuto economico locale.

Il Civ di Multedo e il Civ di Molassana

Il Civ di Multedo nasce in un quartiere strategico del ponente genovese, caratterizzato da una forte identità residenziale e da una collocazione complessa tra infrastrutture, aree industriali e grandi assi di collegamento. Multedo convive da tempo con criticità legate alla viabilità, all'impatto delle grandi opere e alla necessità di rilanciare l'attrattività commerciale del territorio.

"In questo contesto il Civ rappresenterà un importante strumento per fare rete tra gli operatori economici, dialogare in modo strutturato con le istituzioni e promuovere azioni condivise di riqualificazione e rilancio del quartiere - evidenzia l'associazione -. Dal ponente alla Valbisagno, il nuovo Civ di Molassana prende forma in uno dei quartieri più popolosi dell'area, da sempre punto di riferimento per il commercio di prossimità. Molassana si caratterizza per una rete commerciale diffusa, storica e profondamente integrata nella vita quotidiana dei residenti, che svolge una funzione di vero e proprio centro naturale del quartiere".

"Siamo particolarmente soddisfatti - commenta il presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo - perché la nascita dei Civ di Multedo e Molassana dimostra come il progetto dei Centri integrati di via, ideato dalla nostra associazione molti anni fa, sia oggi più che mai attuale. I Civ continuano a rappresentare uno strumento concreto ed efficace per sostenere il commercio di vicinato, valorizzare i territori e rispondere alle nuove sfide urbane attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locali".