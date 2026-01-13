Sondaggio Primocanale/ Tecné: Genova con Silvia Salis è meglio o peggio di prima?

Genova sta andando meglio sotto l’amministrazione Salis oppure è peggiorata rispetto al periodo del tandem Bucci–Piciocchi? È questa la domanda al centro dell’ultimo sondaggio realizzato da Primocanale in collaborazione con Tecné, che continua a monitorare il sentiment dei cittadini sui principali temi della vita cittadina e sull’operato della nuova amministrazione.

I risultati

I risultati restituiscono un quadro di sostanziale equilibrio. Per il 41% degli intervistati la città è rimasta sostanzialmente uguale rispetto al passato, mentre il 32% ritiene che Genova sia migliorata con l’insediamento della nuova giunta. Di contro, il 26% giudica la situazione peggiorata.

Numeri che delineano una città ancora in fase di valutazione, dove prevale l’attesa più che un giudizio netto. La percentuale più alta, quella di chi non percepisce cambiamenti significativi, suggerisce che l’azione amministrativa non abbia ancora prodotto effetti chiaramente visibili per una larga parte della popolazione.

Interessante anche il dato relativo ai miglioramenti percepiti: quasi un genovese su tre vede segnali positivi nella nuova gestione, meno nettamente di quanto sia stato il risultato di gradimento del sindaco Salis che volava intorno al 53%. È quindi più forte Salis della sua giunta, dei suoi assessori e dei partiti che la sostengono?

I cittadini, se non i più radicalizzati sostenitori del centrosinistra, non dicono che “oggi” sia meglio e la differenza tra chi ritiene che la città sia migliore e il gradimento del sindaco porta un risultato di ben 20 punti in più a suo favore..

Tanti sostengono che sia tutto eguale a prima, come sé questa giunta non stia incidendo né in meglio né in peggio. Il 26% la trova peggiorata, un dato anche questo inferiore nettamente rispetto ai voti del centrodestra presi alle ultime elezioni.

Colpisce infine il dato sugli indecisi: solo l’1% non ha espresso un’opinione. Una percentuale estremamente bassa, che indica come i genovesi abbiano idee chiare – o quantomeno una percezione definita – sull’andamento della città, segno di un’attenzione elevata verso la politica locale.

Il sondaggio fotografa dunque una Genova divisa tra continuità e aspettative di cambiamento. Sarà interessante osservare nei prossimi mesi come questi numeri evolveranno e se la bilancia penderà in modo più netto a favore o a sfavore della giunta Salis, alla prova dei fatti e delle scelte amministrative.

Campione probabilistico di 1.001 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Genova. Variabili di controllo: sesso, età, istruzione professione - Estensione territoriale: territorio comunale. Interviste effettuate tra il 22 e il 23 dicembre 2025 con metodo cati - cawi. Totale contatti: 7.232 (100,0%); rispondenti 1.001 (13,8%) - rifiuti e sostituzioni: 6.231 (86,2%). Margine di errore: + -3,1% Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl - Committente: P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. - II documento relativo al sondaggio sul sito: sondaggipoliticoelettorali.it o agcom.it