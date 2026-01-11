Tornano i sondaggi Tecné/Primocanale sui temi caldi di Genova

Passate le feste, Primocanale torna a misurare il sentiment dei genovesi sui principali temi che animano il dibattito cittadino. Da domani, lunedì, prenderà il via una nuova serie di sondaggi realizzati da Tecné che affronteranno questioni centrali per la vita quotidiana e il futuro di Genova.

Alcuni degli argomenti analizzati erano già stati testati lo scorso settembre: l’obiettivo è capire se, a distanza di alcuni mesi, le opinioni dei cittadini siano cambiate o si siano consolidate. Al centro dell’indagine ci sono temi sensibili come l’aumento delle tasse comunali e l’introduzione della tassa di 3 euro per i crocieristi, provvedimenti che hanno acceso il confronto politico e l’attenzione dell’opinione pubblica.

I genovesi sono stati inoltre chiamati a esprimersi sulla percezione della città: Genova è oggi più pulita o più sporca rispetto al passato? E sul fronte delle grandi opere, qual è il giudizio sul tunnel subportuale: un’infrastruttura necessaria o un progetto da rivedere?

Non manca un focus sui servizi pubblici, a partire da Amt, e sulle scelte dell’amministrazione comunale, come la decisione di investire oltre un milione di euro per la notte di Capodanno, una spesa che ha fatto discutere.

I risultati del sondaggio verranno svelati progressivamente: ogni giorno una nuova domanda e le relative risposte saranno pubblicate sul sito di Primocanale e su tutte le diverse piattaforme, offrendo uno spaccato aggiornato e puntuale sull’umore dei genovesi e sulle loro priorità. Un’occasione per capire come la città guarda alle scelte che la riguardano da vicino e quali aspettative ha per il futuro.