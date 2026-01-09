Attualità

Torna alla homepage

La Fiamma Olimpica a Genova, l'emozione di Beppe Costa

33 secondi di lettura
di Andrea Popolano

Tra coloro che hanno avuto il privilegio di portare la fiamma olimpica per le vie di Genova anche Beppe Costa, numero uno della Costa Endutainment e figura di spicco della nostra città in molti campi.
"Una gioia incredibile, un'emozione unica - le sue parole dopo aver tenuto la fiaccola dentro il "suo" palazzo Ducale con il numero 82- regalo più grande non potevo riceverlo. Splendido anche l'abbraccio dei genovesi sin dalla partenza a Boccadasse, è stata una festa bellissima".

Per lui non si è trattata di una prima volta come tedoforo considerata l'esperienza prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS