La Fiamma Olimpica a Genova, l'emozione di Beppe Costa

Tra coloro che hanno avuto il privilegio di portare la fiamma olimpica per le vie di Genova anche Beppe Costa, numero uno della Costa Endutainment e figura di spicco della nostra città in molti campi.

"Una gioia incredibile, un'emozione unica - le sue parole dopo aver tenuto la fiaccola dentro il "suo" palazzo Ducale con il numero 82- regalo più grande non potevo riceverlo. Splendido anche l'abbraccio dei genovesi sin dalla partenza a Boccadasse, è stata una festa bellissima".

Per lui non si è trattata di una prima volta come tedoforo considerata l'esperienza prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.