Due giorni di sciopero dei treni e aerei: ecco chi si ferma. Lunedì tocca alle scuole

Venerdì nero sul fronte dei trasporti, anche in Liguria. Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, sono infatti possibili disagi per chi si sposta in treno, dalla serata e poi per tutta la giornata di sabato. A rischio anche gli aerei per un altro sciopero che è stato proclamato da Easyjet dalle 00.00 alle 23.59, Vueling dalle ore 10 alle 18 e Assohandler dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Sciopero dei treni del 9 e 10 gennaio

Dopo lo sciopero degli intercity di giovedì per l'aggressione di un capotreno genovse a Imperia, nuovo sciopero anche oggi, venerdì 9 gennaio, a partire dalle ore 21 e per 24 ore, fino alle ore 21 di sabato 10 gennaio per il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Gli effetti - si legge in una nota Fs - in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio.

Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni. A partire dalle 21 del 9 gennaio, poi, i treni sono a rischio anche a causa dello sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori Fsi - Rfi che durerà fino alle ore 21 del 10 gennaio. Nello specifico si ferma il personale soc. RFI impianti manutenzione infrastrutture per due proclamazioni entrambe di otto ore: l'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e il Cobas lavoro privato/coordinamento ferrovieri.

Sciopero della scuola il 12 e 13 gennaio

Il 12 e il 13 gennaio sono altre due date da segnare perché interessano il comparto della scuola: per le due giornate è infatti previsto lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell'Istruzione e del Merito. Inizialmente previsto in concomitanza con lo sciopero dei trasporti del 9-10 gennaio, è poi slittato al 12-13. A indirlo le organizzazioni sindacali FLP e CONALPE e le confederazioni sindacali CONFSAI e CSLE: lo sciopero è generale, di tutto il personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio italiano. Tra le giornate di lunedì 12 e martedì 13 potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dell’attività didattica nei nidi, negli istituti d’infanzia, nelle elementari, medie e superiori.