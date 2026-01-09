La Fiamma Olimpica a Genova, un mare di folla da Boccadasse al Porto Antico

Bagno di folla per la Fiamma Olimpica arrivata in Liguria per salutare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma dal 6 febbraio. Una giornata di festa iniziata la mattina con la Fiamma Olimpica che è passata prima Riomaggiore attraverso la spettacolare via dell'Amore prima e Manarola dopo. Poi la festa si è spostata alla Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino. Nel pomeriggio la Fiamma è arrivata a Genova con partenza dalle 16,55 da Boccadasse seguita da Primocanale in diretta fino al Porto Antico. Persone comuni, sportivi e volti dello spettacolo e delle istituzioni si sono alternati nel tragitto seguito da una fila ininterrotta di genovesi.

I tedofori e la tradizione della Fiamma

Sono 55 le tedofore e i tedofori – atlete e atleti olimpici e paralimpici, ma soprattutto persone comuni – che si sono passati la Torcia da Boccadasse al Porto Antico. Tra questi il campione di motocross Vanni Oddera, la nuotatrice Linda Cerruti, il comico Tommaso Cassissa ma anche Martina Colombari, Vittorio Brumotti, Beppe Costa, Fabio Fognini e tanti altri che hanno vissuto un momento unico. La Fiamma Olimpica, simbolo di pace e continuità tra i Giochi antichi e moderni, nasce da un rito antico ad Olimpia, accesa con i raggi del sole, e viene introdotta nella staffetta moderna a Berlino 1936, diventando un viaggio globale che unisce nazioni e culture attraverso migliaia di tedofori prima dell'accensione del braciere finale.

Sabato la seconda giornata della Fiamma in Liguria con il simbolo dell'Olimpiade che passerà per Savona alle 8.37 da lungomare Matteotti, a Imperia alle 10.30 dall’ex stazione di Oneglia con arrivo alle 11.15 al teatro Cavour. Sarà a Sanremo alle 12.37 al Floriseum, con scambio della torcia davanti al Teatro Ariston e al Casinò e arrivo alla pista d’atletica di Pian di Poma alle 13.29. Poi i tedofori porteranno la fiamma a Dolceacqua alle 14.30 con arrivo alla chiesa di San Giorgio. Infine l'ultima tappa in Liguria a Ventimiglia alle 15 dalle Logge Hub, poi passeggiata Trento e Trieste e arrivo alle 15.30 al Centro Studi.

Il Viaggio della Fiamma verso Milano...

Dal 6 dicembre la Fiamma Olimpica è in Italia e sta percorrendo un viaggio che in 63 giorni, con 10.001 tedofori che attraverseranno 110 province tra le 20 regioni italiane per un totale di 12.000 chilometri, arriverà allo Stadio di San Siro la sera di venerdì 6 febbraio. Il percorso è stato pensato per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo.

Quella di Milano-Cortina è la 25esima edizione delle Olimpiadi invernali. La terza organizzata in Italia dopo Cortina d’Ampezzo nel 1956 e Torino 2006. Oltre che a Milano e a Cortina d'Ampezzo, le gare si svolgeranno a Rho (MI), Assago (MI), Bormio(SO), Livigno (SO), Predazzo (TN), Rasun-Anterselva (BZ), Tesero (TN).