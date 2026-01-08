Domani la Fiamma Olimpica a Genova, ecco il programma. Primocanale in diretta

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano (6 febbraio–22 febbraio 2026). La fiamma olimpica arriva in Liguria. Nel pomeriggio arriverà a Genova con la partenza dalle 16,55 da Boccadasse e arriva al Porto Antico intorno alle 19,30. A Calata Mandraccio dalle 17 apre al pubblico il Villaage con attività di animazione per grandi e piccoli, prima degli interventi istituzionali. Primocanale in diretta dalle 17 segue il viaggio della fiamma Olimpica per le vie della città.

Tutte le tappe e gli orari della fiamma in Liguria

Riomaggiore via dell'Amore ore 10.25, arrivo a Manarola alle 11.

La Spezia ore 11.10 quartiere Migliarina, arrivo piazzale Boito alle 12.30.

Lavagna, stadio Riboli ore 12.50, arrivo a Chiavari in piazza Milano alle 13.30.

Rapallo zona del golf alle 15, arrivo al porto Carlo Riva alle 15.15.

Portofino alle 15.45 dalla sp 33, arrivo in Piazzetta alle 15.55.

Genova a Boccadasse alle 17, passaggio in via XX Settembre, piazza De Ferrari e arrivo alle 19 al Porto Antico al Villaggio allestito a Calata Mandraccio.

La fiamma olimpica a Genova: il programma

La partenza della Fiamma è alle ore 16,55 dalla spiaggia di Boccadasse. La carovana toccherà tra le altre corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare alle ore 18 a Porta Soprana. Alle 18,05 la Fiamma arriverà a Palazzo Ducale, per poi passare alle 18,55 dalla Cattedrale di San Lorenzo. Tappa finale del Viaggio genovese della Fiamma Olimpica sarà il Porto Antico, con il suggestivo arrivo dal mare dell’ultimo tedoforo previsto alle ore 19.25 in calata Molo Vecchio. Sempre al Porto Antico, in calata Mandraccio, già a partire dalle 17 sarà allestito il Villaggio, aperto al pubblico con attività di intrattenimento per grandi e piccoli, e spazio per gli interventi di istituzioni e sportivi locali. Alle 17.30 i saluti istituzionali.

I tedofori e la tradizione della Fiamma

Sono 55 le tedofore e i tedofori – atlete e atleti olimpici e paralimpici, ma soprattutto persone comuni – che si passeranno la Torcia da Boccadasse al Porto Antico. Tra questi il campione di motocross Vanni Oddera, la nuotatrice Linda Cerruti e il comico Tommaso Cassissa. La Fiamma Olimpica, simbolo di pace e continuità tra i Giochi antichi e moderni, nasce da un rito antico ad Olimpia, accesa con i raggi del sole, e viene introdotta nella staffetta moderna a Berlino 1936, diventando un viaggio globale che unisce nazioni e culture attraverso migliaia di tedofori prima dell'accensione del braciere finale.

I divieti

Dalle 14 alle 19.30 di venerdì 9 gennaio sarà in vigore un’ordinanza che dispone, limitatamente all’area di calata Mandraccio – all’interno del perimetro e comprese alcune relative vie di delimitazione: calata Mandraccio, calata Cattaneo (esclusa), calata Mandraccio fino a via alla Calata Marinetta (esclusa) – il divieto di:

- detenzione ed uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

- somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi plateatici (dehors);

- detenzione e consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici o, comunque, la detenzione di tali contenitori;

- detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo.