Crans-Montana, mercoledì un minuto di silenzio per le vittime in tutte le scuole italiane

Mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole d'Italia sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana, nella notte del 31 dicembre.

La decisione dal ministero dell'istruzione

Lo ha stabilito il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dichiara il ministro Giuseppe Valditara: “In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”.