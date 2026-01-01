E' Caterina la prima nata ad Imperia nel 2026

Si chiama Caterina la prima nata nel 2026 in provincia di Imperia: la bimba è nata presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Imperia alle ore 12.55.
Figlia di Cecilia e Moreno Marvaldi, coppia imperiese, la piccola pesa 3,470 kg.
