E' Caterina la prima nata ad Imperia nel 2026

Figlia di Cecilia e Moreno Marvaldi, coppia imperiese, la piccola pesa 3,470 kg.

Si chiama Caterina la prima nata nel 2026 in provincia di Imperia: la bimba è nata presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Imperia alle ore 12.55.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook