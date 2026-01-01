Il piccolo Noah è il primo nato del 2026 alla Spezia

E' il piccolo Noah Maccaferro il primo nato del 2026 all’Ospedale Civile Sant’Andrea della Spezia

l’Assessore Daniela Carli ha fatto visita alla mamma del primo nato del Comune della Spezia presso il reparto di Ostetricia dell’O.C. Sant’Andrea, portando il saluto dell’Amministrazione comunale e consegnando un piccolo dono personale.

Noah Maccaferro è venuto alla luce alle ore 9.50 con un peso di 3,4 kg, per la felicità della mamma Jessica, residente a Santo Stefano Magra.

“La nascita del primo bambino dell’anno è sempre un momento speciale per tutta la città – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e ci ricorda quanto è importante continuare a investire nei servizi per le famiglie e per le nuove generazioni. Rivolgo i più sentiti auguri a Noah e ai genitori a nome mio personale e dell’intera comunità spezzina. Un ringraziamento sincero va anche al personale dell’Ospedale Sant’Andrea, che ogni giorno lavora con competenza e grande umanità a servizio delle famiglie”

«È stato un momento di grande emozione – ha dichiarato l’Assessore Daniela Carli – perché la nascita di un bambino rappresenta sempre un segnale di speranza e di futuro per tutta la comunità. A Noah e alla sua mamma rivolgo i più sinceri auguri, ringraziando tutto il personale sanitario che con professionalità e umanità accompagna le famiglie in un momento così importante».

L’Assessore ha inoltre comunicato che il piccolo Noah sarà accolto ufficialmente in Comune insieme al Sindaco della Spezia, occasione durante la quale verrà consegnata una card regalo, quale segno concreto di vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie.

Alla nascita erano presenti il dottor Massimiliano Monti, le ostetriche Martina Moscatelli, Elisa Godani, Roberta Brizzi ed Emanuela Iellamo, l’OSS Cristina Tesconi, il pediatra Giorgio Sangriso e le infermiere pediatriche Roberta Biggi e Samanta Olivieri.