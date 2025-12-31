La piazza di Primocanale: danza moderna tra i container del porto

× Il tuo browser è obsoleto.

Ci spostiamo ancora una volta nel cervello pulsante della città di Genova, nel centro della sua anima e del suo respiro: il porto, tra i container dell'area Spinelli. Il porto per un genovese non è soltanto un luogo, è un battito. Un cuore che lavora mentre la città dorme. Da lì si parte e da lì si torna. Sempre. E da quei moli che si è salpati per scoprire il mondo.