La piazza di Primocanale: l'orchestra del Carlo Felice in Amarcord

Alla piazza di Primocanale l'orchestra del Carlo Felice, diretta dal maestro Marcello Rota, che esegue la musice della colonna sonora di Amarcord
Ultime notizie
- Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti
- La piazza di Primocanale: l'arbitro Graziano Cesari si racconta dallo stadio Ferraris
- La piazza di Primocanale: l'inedito tango in un'officina di una concessionaria
- La piazza di Primocanale: danza moderna tra i container del porto
- La piazza di Primocanale: il poeta di strada recita "Sera di Liguria"
- La piazza di Primocanale. Igor Chierici: Novecento, dal Teatro sociale di Camogli
IL COMMENTO
Da Genova ad Hamas, a Roma: troppe parole in libera uscita
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?