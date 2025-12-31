La piazza di Primocanale: tip tap tra i container del porto con gli Off bit

Per la notte dell'ultimo dell'anno siamo andati in mezzo al cuore pulsante di Genova, tra i container del nostro porto, trasformato per l'occasione nel palco di un teatro di Broadway, con gli Off bit, dell'Officina dell'arte di Romina Uguzzoni, che ci hanno fatto vivere qualcosa di molto particolare, sulle suggestive note dell'Hallelujah di Leonard Cohen.

