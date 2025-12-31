La piazza di Primocanale: l'omaggio a Vittorio De Scalzi da Boccadasse

× Il tuo browser è obsoleto.

Con i New Trolls, il grande Vittorio De Scalzi ha portato Genova lontano, ma senza mai lasciarla davvero. La sua musica, colta e popolare, ribelle e gentile, è stata simbolo d'intere generazioni. Genova e tutta la Liguria hanno con questo grande artista un debito particolare. Ecco, la clip inedita da Boccadasse.