Mons. Tasca a Primocanale: "Nel 2026 costruiamo una grande storia con lo spirito di San Francesco"

L'invito-augurio dell'arcivescovo di Genova
di Tiziana Oberti

"Costruire una grande storia con semplicità, fede e fiducia nel futuro, proprio come San Francesco". E' questo l'invito-augurio di monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, per il nuovo anno, un 2026 che segna gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e per lui, francescano, rappresenta "un dono del Signore".

"È davvero con grande piacere che voglio farvi gli auguri di un sereno anno nuovo - ha detto Tasca - il 2026 ha un sapore molto bello celebra san Francesco, questo grande uomo che ha segnato la nostra storia italiana e non solo, capace di inserirsi nel suo tempo con semplicità, con tanta fede, con tanta fiducia e con tanto sguardo al futuro".

Natale, Tasca a Primocanale: "La gente vuole la pace, attenzione per Gaza non sia fuoco di paglia"

"San Francesco seppe inserirsi nella storia del suo tempo con semplicità, con tanta fede, con tanta fiducia e con tanto sguardo al futuro".

L'augurio centrale è chiaro: "Che sentiamo davvero che abbiamo una grande storia da costruire anche in questo 2026. E il Signore, certamente, ci darà la grazia e la forza per costruirlo". Parole che riecheggiano il messaggio natalizio dell'intervista a Primocanale, dove aveva già invocato pace e speranza per Genova e la Liguria in un tempo di sfide sociali ed economiche.

