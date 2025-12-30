Duecento mila metri quadrati di nuovo asfalto e piantati 226 alberi: il bilancio 2025 di Aster

"Un anno di lavoro capillare e continuo al servizio della città". Così Aster racconta la sua attività nel 2025 per la manutenzione, la sicurezza e la riqualificazione degli spazi pubblici, con interventi su tutto il territorio comunale.

Nel corso dell'anno sono stati stesi oltre 200 mila metri quadrati di asfalto, con un lieve incremento rispetto al 2024, e realizzati 19mila metri quadrati di rifacimento dei marciapiedi, compresi i percorsi pedonali. Fondamentale anche l'attività di pronto intervento: 4.500 operazioni richieste dalla Polizia Locale, garantite 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per assicurare la sicurezza della viabilità cittadina.

Sul fronte della segnaletica stradale, Aster ha effettuato 425 mila metri di ritracciature delle strisce longitudinali e 75 mila metri quadrati di attraversamenti pedonali, contribuendo in modo concreto alla sicurezza di automobilisti e pedoni. Importante anche l'impegno sugli impianti tecnologici: nel 2025 si contano 7.500 interventi all'interno di edifici comunali e 1.100 ripristini delle lanterne semaforiche. Prosegue l'attività di prevenzione del rischio idrogeologico con 70 interventi di pulizia e sgombero degli alvei di rii e fiumi.

Grande attenzione è stata riservata anche al verde urbano: a fronte dei 208 abbattimenti di alberi, 226 sono stati i reimpianti. 2.450 interventi di potatura, 35 mila metri quadrati di decespugliamenti e 1.370.000 metri quadrati di aree verdi sottoposte a manutenzione intensiva, a beneficio del decoro e della vivibilità cittadina.

"Siamo molto soddisfatti dell'attività svolta nel 2025. Aster continua a svolgere attività e servizi di riqualificazione urbana integrata, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato - ha detto Francesca Aleo, direttrice generale di Aster -. Le aree di intervento riguardano opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi e rivi in ogni zona della città".