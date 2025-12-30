Capodanno, a Genova stop ai botti e alla vendita di bottiglie di vetro

Il Comune di Genova ha diffuso l’ordinanza per la notte tra il 31 ° gennaio. Il testo richiama il Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce le prescrizioni per il materiale pirotecnico, tra cui il divieto su tutto il territorio comunale di accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita, in presenza di altre persone.

In seguito alla sospensiva emessa dal Tar della Liguria sull’ordinanza pubblicata lo scorso 18 dicembre, il Comune ha diffuso la nuova ordinanza che dispone, su tutto il territorio comunale, dalle 19 del alle 7 del 1° 2026, il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallo, da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su area pubblica o aperta al pubblico (compresa l’area del Porto Antico).

L’ordinanza stabilisce anche il divieto di:

• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio al di fuori dei relativi plateatici (dehors);

• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in aree diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi plateatici (dehors).

Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.

Per quanto riguarda l’area interessata dall’evento “Genova Countdown 2026” – piazza della Vittoria (area interna ai varchi di accesso), dalle 14 del alle 7 del 1° 2026 è vietato:

• detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente;

• utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente in area privata;

• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;

• detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;

• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio ed all’esterno dei relativi plateatici (dehors).

Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.

Nell’area limitrofa all’evento “Genova Countdown 2026” – compresa nel perimetro urbano delimitato da: via Brigata Liguria, via Armando Diaz, Scalinata del Milite Ignoto, via Diaz fino a viale Brigata Bisagno, via E. Filiberto Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi, via Fiume, via Brigata Liguria – dalle 16 del alle 7 del 1° 2026 è vietato:

• detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente;

• utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente in area privata;

• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;

• detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;

• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio ed all’esterno dei relativi plateatici (dehors).

Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.

In base all’articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale resta sempre vietato accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita, nei seguenti casi:

• in tutti i luoghi (pubblici o privati) in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;

• all’interno e nel raggio di 200 metri da scuole e asili, ospedali e strutture sanitarie, uffici pubblici, strutture comunitarie, canili, gattili e ricoveri per animali;

• in tutte le vie, piazze e aree pubbliche quando sono presenti o transitano persone, anche in numero limitato.

Nell’ordinanza, si ricorda che:

• “l’inosservanza dei divieti, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 500 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000”;

• “all’atto della contestazione delle violazioni è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore”;

• “qualora il trasgressore invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto”;

• è fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari”.