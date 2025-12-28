Un calcio alla guerra, a Pra' il torneo interculturale per la pace

Pra' ospita la seconda edizione di "Kick War Away", il torneo di calcio per "dare un calcio alla guerra" e portare un po' di umanità e serenità nel mondo. Organizzato dalla European Muslim League con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, l'evento ha unito adulti e bambini in partite intense utili ad abbattere le barriere, che siano culturali, religiose o etniche.

Un torneo della pace per abbattere le barriere

L'evento ha già raccolto l'appoggio di vecchie glorie, sia rossoblù che blucerchiate. A bordo campo sono arrivate leggende come Mario Bortolazzi, Marco Lanna e Claudio Onofri. A scendere in campo per questo torneo della pace, giovani atleti nati nel 2015 e 2016, insieme a squadre di adulti che hanno giocato per tutto il giorno, con partite programmate dal mattino fino al pomeriggio. Forte anche la presenza di calciatori interforze, con una squadra marocchina, una ecuadoriana e una mista di cittadini immigrati.