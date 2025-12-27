Cimento invernale, a Borghetto Santo Spirito 138 temerari sfidano il freddo del mare

Ben 138 temerari hanno sfidato le fredde temperature di dicembre tuffandosi nelle acque di Borghetto Santo Spirito, per il consueto cimento invernale di fine anno.

Una temperatura dell'acqua di 15 gradi circa che non ha spaventato i più coraggiosi: tra i 'veterani' Andrea Penne e Augusta Pase, di 82 e 86 anni.

Trai più giovanni un bambino di 8 anni e una bambina di 9 anni, non residenti in Liguria. Il titolo di gruppo più numeroso è andato invece ai Nuotatori del Tempo Avverso, provenienti dalla nostra provincia.