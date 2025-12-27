Sondaggio in arrivo: Salis sindaco o leader del centrosinistra contro Meloni?

Dopo il focus sul rapporto tra Silvia Salis e Genova, il sondaggio commissionato a Tecné entra ora in una fase ancora più politica e strategica, guardando oltre i confini cittadini e proiettandosi verso il 2027. Al centro dell’indagine, una domanda chiave: il sindaco di Genova ha ambizioni nazionali e i cittadini la vedrebbero come leader del centrosinistra in grado di sfidare Giorgia Meloni?

Il sondaggio prova a misurare non solo le intenzioni attribuite a Silvia Salis, ma anche il sentiment dei genovesi rispetto a un suo possibile futuro nazionale. I cittadini sono stati infatti chiamati a esprimersi su più livelli:

– se ritengono che Salis ambisca a un ruolo di leadership nazionale;

– se condividerebbero questa prospettiva;

– e anche chi preferirebbero come guida del centrosinistra tra lei, Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda anche la simulazione di un duello diretto tra Salis e Giorgia Meloni, testando il potenziale elettorale del sindaco di Genova in un ipotetico scenario da candidata premier. Un confronto che, pur restando nel campo delle ipotesi, consente di capire il livello di competitività e riconoscibilità nazionale della figura della prima cittadina.

Alcune delle domande poste nel sondaggio erano già state somministrate ai primi di settembre. Questo permetterà ora di confrontare i dati e verificare eventuali scostamenti tra settembre e dicembre, offrendo una lettura dinamica del consenso e dell’evoluzione della percezione pubblica di Silvia Salis, sia a livello locale che nazionale.

Domani mattina le slide attualmente prive di numeri verranno completate con le percentuali, dando finalmente un volto concreto alle sensazioni politiche che circolano da mesi. I dati consentiranno anche di aprire un dibattito più ampio sul futuro del sindaco di Genova: Salis resterà concentrata esclusivamente sulla città oppure il suo percorso politico potrebbe intrecciarsi sempre di più con le dinamiche nazionali da qui al 2027?

Un’analisi che non riguarda solo una persona, ma che offre uno spaccato sullo stato del centrosinistra, sulle sue possibili leadership e sul ruolo che Genova potrebbe giocare in uno scenario politico in continua evoluzione.