In arrivo sondaggio Tecne’ su Silvia Salis e il suo rapporto con Genova

È ancora forte il legame tra Silvia Salis e i genovesi oppure la tradizionale “luna di miele” post-elettorale sta iniziando a esaurirsi? A questa domanda prova a rispondere il nuovo sondaggio realizzato da Tecné, uno degli istituti demoscopici più autorevoli a livello nazionale, che analizza il rapporto tra il sindaco di Genova e la città a diversi mesi dall’insediamento.

Le domande rivolte ai cittadini sono dirette e politicamente rilevanti: Salis è percepita come un sindaco in sintonia con Genova?

La città è migliorata o peggiorata rispetto alla precedente amministrazione? Il consenso personale della sindaca è cresciuto o diminuito rispetto al dato elettorale?

Alcune prime indicazioni erano già emerse all’inizio di settembre quando il suo consenso era addirittura aumentato rispetto all'esito del voto di maggio.

Domani mattina i risultati completi del sondaggio saranno commentati dal CEO di Tecné, Carlo Buttaroni, analista considerato super partes e punto di riferimento nel panorama demoscopico italiano. Un’analisi che entrerà nel merito non solo dei numeri, ma anche delle tendenze politiche e del clima che si respira in città.

Ma il lavoro di Tecné non si fermerà qui. Il 28 verrà infatti pubblicata una seconda tranche di dati particolarmente significativa, che guarda oltre Genova e apre a scenari politici nazionali. I genovesi saranno chiamati a esprimersi sull’ipotesi di un impegno nazionale di Silvia Salis come possibile candidata del centrosinistra, anche in un confronto diretto con la premier Giorgia Meloni. Non solo: il sondaggio testerà anche le preferenze tra Salis, Elly Schlein e Giuseppe Conte, offrendo uno spaccato interessante sugli equilibri e le leadership percepite nell’area progressista.

A seguire, verranno diffusi ulteriori dati sullo stato della città, sul giudizio dei cittadini rispetto ad alcune decisioni assunte dall’attuale giunta di centrosinistra e, infine, una lettura dell’andamento dei partiti a Genova.

Un quadro complesso e articolato che promette di fornire indicazioni preziose non solo sul presente amministrativo, ma anche sui possibili sviluppi politici futuri, locali e nazionali. Genova, ancora una volta, si conferma un laboratorio politico osservato con attenzione ben oltre i confini cittadini.