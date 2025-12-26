Chiusa l'allerta neve nell'entroterra di ponente, continua il vento forte

Si è chiusa alle 9 della mattina di Santo Stefano, 26 dicembre, l'allerta neve gialla sui bacini padani del centro ponente ligure, la cosiddetta zona D della cartina ligure.

Val Bormida imbiancata



Le immagini della alta Valle del Bormida mostrano un panorama completamente imbiancato: qui per tutta la notte ha nevicato abbondantemente, con mezzi in azione per tutta la notte. Le autorità segnalano interventi per alcuni rami di alberi caduti a causa del peso della neve. Nessuna criticità.

Neve e vento

I bollettini regionali curati da Arpal prevedono residue precipitazioni su centro e ponente fino alla mattina che sono a carattere nevoso sui rilievi interi e sui versanti padani con quota neve tra 600-800 metri: deboli nevicate sulla zona D (entroterra di Savona e Imperia) e spolverate fino a fondovalle. Questa mattina 18 centimetri di neve a Urbe, Savona. Attenzione ai venti, che sono ancora settentrionali di burrasca (60-70 km/h) sulla costa da Imperia a Portofino, mentre sul levante (costa ed entroterra) sono forti (50-60 km/h), rafficati sui crinali e agli sbocchi delle valli. E proprio il vento porta disagio fisiologico per freddo sui rilievi e sulle aree costiere esposte. Temperature rigide all'alba del 26 dicembre: -3 gradi a Osiglia (monte Settepani) e Poggio Fearza (Im), -1 grado sul monte Pennello (Genova), Vobbia e Santo Stefano d'Aveto.

Forte vento in autostrada

Attenzione al vento e all'eventuale neve per chi viaggia nel giorno di Santo Stefano: le nevicate fino a quote medio-basse potranno infatti determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali. Vento forte segnalato sulla A26 (Gravellona Toce), pioggia e neve sulla A6 (Torino-Savona), vento ancora sulla A12 da Sestri Levante alla Spezia in particolare tra gli svincoli di Sestri Levante e Deiva. Sulla A10, il concessionario sconsiglia di viaggiare a telonati e roulotte tra Savona e Pietra Ligure.