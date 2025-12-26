Salis: "Mio ufficio stampa non ha bloccato intervista a Primocanale". Ma le immagini dicono il contrario

"Caro direttore, cara redazione, nella pagine seguenti troverete risposta alle dieci domande che avete pubblicato qualche giorno fa sulla vostra testata e indirizzate alla sottoscritta. Prima, però, mi preme fare una piccola precisione su quanto richiamato nella vostra lettera aperta, pubblicata in introduzione alle domande, in riferimento a quanto accaduto davanti alla Prefettura, il 4 dicembre scorso, nel giorno dello sciopero e della manifestazione dei lavoratori ex Ilva. Al mattino presto, mi sono recata a Cornigliano alla partenza del corteo per incontrare i lavoratori: in quell’occasione, ho risposto ad alcune domande che mi sono state rivolte dai giornalisti presenti, compresi quelli di Primocanale. In seguito, nel corso della mattinata, sono stata nuovamente chiamata a intervenire, da forze dell’ordine e manifestanti, per provare a riportare la calma dopo le tensioni che si erano create davanti alla Prefettura. In quell’occasione, ho nuovamente parlato con i manifestanti, ripresa da tutte le telecamere e, al termine, rientrando verso l’ufficio, oltre il cordone di polizia e il dispositivo di sicurezza messo in atto, non ho ritenuto opportuno fermarmi oltre e parlare con alcuni giornalisti, tra cui anche quelli della vostra testata ma non solo, come fatto presente dai membri del mio staff presenti alle cortesi richieste dei cronisti, che ben capendo la situazione non ha insistito oltre. A differenza di quanto avete riportato in quelle ore sulla vostra testata, quindi, nessun “mio” ufficio stampa ha bloccato alcuna intervista a Primocanale e non è stato leso in alcun modo il diritto di cronaca, dal momento che diverse altre testate, anche nazionali, hanno ripreso l’intero accaduto precedente, al pari del mio intervento in piazza che voi avete asserito non essersi sentito “in diretta”. Anche dal racconto corretto dei fatti che accadono e non da un resoconto sommario, errato e potenzialmente strumentale, dipende il buon esito della collaborazione reciproca che invocate nella vostra lettera. Come facilmente dimostrabile, non c’è stata una sola occasione pubblica e dedicata alla stampa a cui Primocanale abbia partecipato, in cui mi sia sottratta alle domande dei vostri giornalisti o in cui abbia trattato la vostra testata diversamente da altre. Nel ringraziarvi per l’attenzione, porgo a tutti voi, ai vostri lettori e ai vostri spettatori i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un 2026 ricco di soddisfazioni".

La replica: "In merito alla precisazione del sindaco, prendiamo atto delle spiegazioni fornite. Tuttavia, l’audio registrato davanti al tribunale risulta non perfetto, come evidente dalle immagini televisive diffuse. Le stesse immagini mostrano inoltre uno degli addetti stampa del sindaco mentre blocca per due volte con la mano la nostra giornalista durante il tentativo di porre una domanda".