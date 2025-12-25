Il Natale della comunità: l'impegno di Primocanale e gli auguri della redazione

Il arriva come un momento di silenzio e di verità, in cui si tirano le somme e si guarda avanti. È il tempo della comunità, del sentirsi parte di qualcosa di più grande, anche attraverso l’informazione.

Primocanale nasce e cresce con la Liguria. Ogni giorno raccontiamo questa terra complessa, straordinaria e spesso difficile, fatta di lavoro, di mare e di montagna, di grandi eccellenze e di fragilità che meritano attenzione. Lo facciamo con la responsabilità di chi sa che informare significa servire i cittadini.

In questo anno, non sempre facile per la nostra regione, abbiamo condiviso con voi notizie, approfondimenti, dirette, inchieste e storie. Abbiamo provato a essere presenti, tempestivi, chiari dando voce alle istituzioni, all'economia, alla cultura ma soprattutto alle persone. Non sempre perfetti, ma sempre animati dalla volontà di migliorare e di restare fedeli alla nostra missione: dare ai liguri un’informazione libera, concreta e radicata nel territorio.

Il è anche un invito alla speranza. Alla capacità di guardare il futuro con fiducia, senza smettere di farsi domande. È con questo spirito che continueremo il nostro lavoro nel nuovo anno, pronti ad affrontare nuove sfide e a raccontare una Liguria che cambia.

A nome mio e di tutta la redazione di Primocanale, desidero rivolgere un augurio sincero a chi ci segue con fiducia, passione e spirito critico. Ai nostri lettori, agli spettatori, a chi si informa sulle nostre varie piattaforme: siete la ragione del nostro lavoro quotidiano. Buon Natale.