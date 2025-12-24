Natale con la neve in Liguria, allerta gialla nell'entroterra di ponente per tutto il 25 dicembre

Sarà un Natale con la neve in Liguria, Arpal ha infatti emesso allerta gialla per neve per la giornata di domani, giovedì 25 dicembre, dalle ore 6 alle ore 24. L'allerta interesserà la zona D della nostra regione, ovvero quella dei versanti padani di ponente.

LE PREVISIONI

E' in arrivo anche in Liguria una perturbazione di aria fredda, proveniente dall’Europa orientale (nel cosiddetto moto retrogrado da est verso ovest) che sta rinvigorendo un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. L’interazione tra aria fredda in quota e umidità nei bassi strati favorisce condizioni perturbate, in particolare sui versanti padani di Ponente (zona D), dove il flusso settentrionale al suolo contribuisce al mantenimento delle precipitazioni.

Dalla sera di oggi è attesa una progressiva discesa dello zero termico. Nella giornata di domani le precipitazioni risulteranno più insistenti sulla zona D, con quota neve in calo fino a circa 400 m. Fenomeni simili sono previsti anche sulla zona E, ma con intensità e persistenza inferiori. Le temperature torneranno complessivamente in linea con i valori climatologici del periodo.

FENOMENI

Sono previste precipitazioni a carattere nevoso sulle aree interne, localmente persistenti. I venti settentrionali risulteranno forti e in rinforzo, con condizioni di burrasca o burrasca forte in particolare su A orientale (Ponente) e B occidentale (Centro ponente).

EFFETTI

Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali della zona D (versanti padani di ponente), con maggiore probabilità nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 24 di domani. Le condizioni meteo potranno inoltre causare disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne e/o più esposte alla ventilazione da nord.

Allerta vento a Genova

A Genova intanto è stata emesso l'avviso per vento di burrasca forte per la giornata di domani. Entrano dunque in vigore diverse ordinanze:

•Divieto transito sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati

•Giardini, parchi e cimiteri chiusi al pubblico