Natale 2025, lo speciale presepi
3 secondi di lettura
di Redazione
ARTICOLI CORRELATI
Mercoledì 17 Dicembre 2025
150 figure azionate da una ruota di bicicletta: il presepe meccanico racconta la vita al tempo di GesùVisitabile fino a febbraio al Museo dei Cappuccini
Sabato 06 Dicembre 2025
La Natività nella Pontedecimo del '900: svelato il presepe di Regione LiguriaStatuine d'argilla e due chiese inserite in un contesto quotidiano
TAGS
Ultime notizie
- Incendio a Borgoratti: distrutti un’auto e tre moto in un box
- Grave aggressione nel carcere di Marassi: detenuto sequestra un agente, tre poliziotti feriti
- Speciale Natale 2025, per regali e menù i genovesi scelgono la tradizione
- Natale 2025, lo speciale presepi
- Sampdoria, c'è la Reggiana prima della rivoluzione di gennaio
- Ecco cosa mangeranno i genovesi a Natale, tra tradizione e rincari
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria