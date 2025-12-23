Attualità

Torna alla homepage

Ecco cosa mangeranno i genovesi a Natale, tra tradizione e rincari

3 secondi di lettura
di Chiara Orru'

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS