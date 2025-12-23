Il genovese a Oslo (Norvegia): "Work-life balance ferreo, vorrei rientrare ma le chance sono un rebus"
3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti
TAGS
Ultime notizie
- Ex Ilva, Uliano (Fim Cisl): "Atteggiamento del Governo porterà a una lenta morte degli impianti"
- Il genovese a Oslo (Norvegia): "Work-life balance ferreo, vorrei rientrare ma le chance sono un rebus"
- Turismo in Liguria, bilancio positivo per il 2025. Bucci: "Ma possiamo fare di più"
- Giunta Bucci, la squadra degli assessori è pronta: il 29 dicembre l'annuncio ufficiale
- Ahanor, le scuse dopo l’esultanza sfrenata: “Sono sempre grato al Genoa”
- Festeggia 110 anni l'uomo più anziano della Liguria, secondo in Italia e automobilista più longevo
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria